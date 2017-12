Fuochi d’artificio a Cuba

40 feriti, ci sono anche bambini Almeno 40 persone, tra cui diversi bambini, sono rimaste ferite nell’esplosione di fuochi d’artificio durante un famoso carnevale cubano alla vigilia di Natale.

Circa 20 quelli in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto al tradizionale festival Parrandas nella città di Remedios, che ha luogo ogni 24 dicembre e richiama migliaia di cubani e molti turisti. Tutti i feriti sarebbero residenti locali e non sarebbero rimasti coinvolti stranieri. Si indaga sulle cause dell’esplosione accidentale.

