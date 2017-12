La vita della Gendarmeria Vaticana

Docufilm in onda su RaiUno Su RaiUno il docu-film sul Corpo di polizia dello Stato del Vaticano realizzato dalla bergamasca Officina della Comunicazione.

In onda su RaiUno il docufilm realizzato dalla bergamasca Officina della Comunicazione che racconta il corpo della Gendarmeria vaticana partendo dalla quotidianità. L’appuntamento con «Custodire e proteggere. La Gendarmeria Vaticana» è nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 dicembre alle 24.20. La narrazione del docufilm si sofferma sulla missione del corpo di polizia dello Stato più piccolo del mondo e mette in risalto anche i frangenti più semplici della vita dei gendarmi come il coinvolgimento delle famiglie.

«La base di questo documentario è il grande lavoro di squadra che tra tutti i reparti di produzione sia del Centro televisivo vaticano, oggi Vatican Media, e di Officina della Comunicazione sono stati messi in atto, chiaramente, con la piena e totale disponibilità e collaborazione della Gendarmeria – racconta Nicola Salvi - di Officina della Comunicazione – in un’intervista a VaticanNews -. È una produzione della Segreteria per la Comunicazione attraverso Vatican Media e attraverso Officina della Comunicazione. La Rai ha sposato poi questo progetto decidendo poi di prenderne i diritti per la messa in onda televisiva. Rientra sicuramente in un momento di positiva collaborazione con la Rai che parte dalla collaborazione ad altri progetti come ’Stanotte a San Pietro’ - con Alberto Angela - e arriva a questo progetto con la messa in onda di oggi».

