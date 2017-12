La strada dove entrerà in funzione il nuovo tutor (Foto by Giornale di Brescia)

Occhio alla tangenziale di Brescia

Ora c’è un nuovo «tutor-velox» Importante novità per chi percorre la tangenziale sud di Brescia: entra in funzione un nuovo tutor velox. Su quella strada ogni giorno transitano tantissimi bergamaschi, soprattutto per lavoro.

Il nuovo tutor è basato su un’elettronica in grado di rilevare sia la velocità di media su un tratto di poco superiore ai 4 km che la velocità di punta al passaggio sotto il rilevatore. A gestirlo sarà il Comando della Polizia provinciale. Quanto al limite massimo di velocità sul quale è tarato è quello dei 90 km/h.

Come scrive Il Giornale di Brescia, il nuovo strumento sarà in funzione 4 ore al giorno (ma impossibile sapere quali) come pure la modalità in cui sarà attivo: se rileverà cioè la velocità di punta al passaggio o quella media tra i due portali: la scelta al riguardo sarà adottata in modalità random, ossia casuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA