Perdono il controllo dell’auto

Schianto in galleria per una coppia È successo nella mattinata del 26 dicembre nella galleria Prada in Valsabbia, nel Bresciano.

La Toyota Yaris che stava viaggiando in direzione Bergamo ha improvvisamente cominciato a sbandare: prima è andata a sbattere sul cordolo a destra della galleria, poi ha letteralmente invaso la corsia opposta urtando la parete per poi tornare nel giusto senso di marcia. Tanta paura per i due occupanti (con cane al seguito) dell’auto, una giovane coppia di bergamaschi di ritorno dalla montagna. È accaduto nella mattinata del 26 dicembre nella galleria Prada, fra Sabbio Chiese e Carpeneda di Vobarno, nel Bresciano. Per i due solo un grande spavento e qualche danno a veicolo: problemi, in compenso per la circolazione, proseguita a senso unico alternato per un’ora e mezza. La galleria, che si imbocca in curva al termine di un lungo rettilineo in discesa, è già stata teatro in passato di diversi incidenti.

