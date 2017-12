Qualche idea per il Natale davanti alla Tv

(Tranquilli, «Una poltrona per due» c’è...) Ecco le proposte televisive per queste feste: dalla vigilia a Santo Stefano, proposte per tutti i gusti.

Da vent’anni, non c’è Natale senza «Una poltrona per due». Nel palinsesto televisivo delle feste ci sono alcuni appuntamenti imprescindibili, più natalizi del pandoro e del panettone: i classici Disney, il concerto di Natale, i galà di pattinaggio sul ghiaccio, i film per la famiglia. Uno di questi, diventato simbolo e tormentone per eccellenza, è la sera della Vigilia con «Una poltrona per due» su Italia 1. Era il 1997 quando venne mandata in onda per la prima volta la commedia «cult» con Eddie Murphy e Dan Aykroyd, una rivisitazione moderna della fiaba del ricco e il povero ambientata a Philadelphia. Da allora non ha mai mancato un Natale, tanto che esiste una pagina Facebook seguita da seimila affezionati intitolata proprio «La Vigilia di Natale con “Una poltrona per due” su Italia 1». Pensare che in origine non era neanche stato pensato come un film natalizio: nelle sale americane uscì l’8 giugno del 1983. Nonostante il film sia sempre lo stesso da anni, il gradimento rimane alto e supera sempre il dieci per cento di share.

Frozen

Ma il classico di John Landis (alle ore 21,10) è solo una delle proposte per la Vigilia. Su Rai 1 domenica sera la Santa Messa di Natale del Papa (21,15), mentre il tradizionale Concerto di Natale in Vaticano andrà in onda si Canale 5 alle 21,10, condotto da Gerry Scotti con molti artisti del panorama musicale nazionale e internazionale, accompagnati dall’orchestra sinfonica universale italiana. Il pubblico più colto potrà apprezzare la riproposizione di «Natale in casa Cupiello» su Rai 3 alle 23,33, la famosa commedia tragicomica scritta da Eduardo De Filippo nel 1931. Per i bimbi c’è «Frozen - Il regno di ghiaccio» (Rai 2 alle 21,20), classico Disney ambientato nella Scandinavia dell’800 e liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen «La regina delle nevi», vincitore di ben due premi Oscar. Su Italia 1, prima, appunto, di «Una poltrona per due», alle 19 va in onda un altro classico natalizio, «Il Grinch». Su Rete 4 un film da gustare in famiglia, «Assassinio sull’Orient Express» (21,15), quello del 1974, del quale è ora al cinema la nuova versione di Kenneth Branagh.

Big Hero 6

E il giorno di Natale? Nel pomeriggio di lunedì spazio alle evoluzioni sul ghiaccio di «Intimissimi on ice» (Canale 5, ore 17), dall’Arena di Verona, con le musiche di Andrea Bocelli. Su Rai 2 (18,50) il film sentimentale «Un Natale regale», protagonista una giovane e umile sarta di Philadelphia che scopre di essere fidanzata con un principe. La sera di Natale un imperdibile classico Disney: il film «Belle & Sebastien», in programma alle 21,25 su Rai 1. Film d’animazione anche su Rai 3, alle 21,15, con «Big Hero 6», ispirato all’omonimo fumetto Marvel. Su Canale 5 il film comico «Il peggior Natale della mia vita» (21,15) diretto da Alessandro Genovesi e interpretato da Fabio De Luigi, Diego Abatantuono, Cristiana Capotondi e Laura Chiatti, mentre Rete 4 si conferma il canale dei classici con «7 spose per 7 fratelli» (21,15).

Leonardo Pieraccioni

Santo Stefano lo passeremo in compagnia dei film-commedia. Su Rai 1 martedì alle 21,25 andrà in onda «Natale all’improvviso», seguito da «Un fantastico via vai», con protagonista Leonardo Pieraccioni. Il comico toscano sarà anche su Italia 1 alle 21,15 con il suo film più celebre, «Il ciclone». E chi non ha la tv? Netflix - che distribuisce via internet film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento - ha calato l’asso regalando agli abbonati tutta la serie di Fantaghirò. La serie cult con Alessandra Martinez e Kim Rossi Stuart, andata in onda dal 1991 al 1996, è stata un successo continuo, riproposta a non finire nel periodo natalizio: un’altra tradizione da non perdere.

