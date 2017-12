Si rifiuta di lavorare la domenica

Trasferita a 100 km di distanza Per una settimana. È successo nel Torinese. La denuncia della Fisascat Cisl.

Si rifiuta di lavorare la domenica di San Silvestro, lei che gode di un vecchio contratto in cui il lavoro festivo è volontario, e viene trasferita per una settimana a cento chilometri di distanza. Un caso di «irresponsabilità umana» per la Fisascat Cisl, il sindacato che ha denunciato l’episodio accaduto in un supermercato a Susa, nel Torinese.

Protagonista una addetta del reparto ortofrutta del supermercato che, dopo avere accusato un malore, si è rivolta al sindacato. «Denunciato il comportamento scorretto e antisindacale dell’azienda», sottolinea Basile, che ha organizzato un presidio davanti al supermercato, «ottenendo la solidarietà di numerosi clienti», e si è rivolto alla assessore alle Pari Opportunità della Regione Piemonte, Monica Cerutti. Un incontro con quest’ultima verrà fissato nei prossimi giorni

