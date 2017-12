Atalanta, gran finale col Cagliari

Obiettivo, 70 punti nel 2017 Sabato i nerazzurri chiudono l’andata, e l’anno solare, incontrando gli ostici rossoblu.

Milan in crisi nera sabato scorso e quindi vittoria dell’Atalanta facile? Diciamo che non è proprio il caso di sminuire l’impresa nerazzurra prendendo come alibi i problemi dei rossoneri. A parlare sono i risultati e la classifica, quella che mette l’Atalanta al sesto posto in classifica con una Sampdoria che, ad onor del vero, deve recuperare il match interno con la Roma e all’andata ci ha battuti 3-1. Ma c’è tutto il girone di ritorno per rimettere le cose a posto, ora manca ancora una partita per il giro di boa: sabato 30 dicembre alle 15 con il Cagliari, in casa. Avversario ostico che sembrava essersi ritrovato dopo il cambio di panchina tra Rastelli e Diego Lopez, anche se l’ultima partita ha visto il ko casalingo con la Fiorentina. Tra gli isolani due ex importanti: Cigarini e Padoin.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

L’Atalanta è in striscia positiva: vittorie con Milan, Genoa e Benevento (le prime due esterne) e pareggi con Lazio e Torino nelle ultime 5 partite. In mezzo il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia superando il Sassuolo e il primo posto (e qualificazione) nel girone di Europa League superando il temibile Lione. Un tour de force che poteva dare problemi ad una squadra che invece ci è ritrovata più forte che mai.

Spostandoci sull’immediato futuro la sfida di sabato a Bergamo col Cagliari promette bene, quantomeno sulla carta: il sesto risultato utile consecutivo pare a portata di mano, e se arriveranno anche i 3 punti l’Atalanta chiuderebbe l’andata a 30 punti. E questo incredibile 2017 addirittura a 70, considerando che nella seconda parte della stagione 2016-17, culminata con il quarto posto in classifica, ne aveva conquistati 40. Numeri davvero impressionanti per la squadra di mister Gasperini che si sta confermando solida e determinata, capace di giocare da protagonista su tre fronti. Tutto tranne che una meteora, insomma. E ora sotto con il Cagliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA