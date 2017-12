Atalanta, si riparte mercoledì

E intanto c’è la fila per Cristante Tre giorni di riposo dopo la vittoria in casa del Milan. Il campionato, quest’anno, non si ferma per le feste, ma l’Atalanta si è concessa uno stop in occasione di vigilia, Natale e Santo Stefano: la ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì mattina 27 dicembre, a Zingonia.

Ci saranno da valutare le condizioni di Palomino, assente sabato 23 per un problema al ginocchio destro: per il resto, sono tutti disponibili, visto che la partita di sabato non ha regalato novità. Il prossimo impegno dei nerazzurri è sabato alle 15 contro il Cagliari, a Bergamo.

Intanto ci sono le prime voci di calciomercato con l’Inter sul mercato a caccio di rinforzi. Nel mirino c’è Bryan Cristante che ha stupito tutti in questa prima parte di stagione, andando per ben 6 volte in gol. Il livello delle sue prestazione ha convinto l’Atalanta a riscattarlo dal Benfica per 5 milioni di euro. A questo punto, come riporta Premium Sport, il bergamaschi sono pronti ad ascoltare le offerte che possono arrivare per il centrocampista scuola Milan: la richiesta minima è di 25 milioni. L’Inter, sempre secondo Premium Sport, è la favorita per arrivare al giocatore, ma l’interesse di squadre come Juventus e Napoli può tornare ad essere vivo nelle prossime settimane.

