Atalanta, sotto l’albero ci sono tre punti

Cristante e Ilicic abbattono il Milan (0-2) Sotto l’albero atalantino ci sono tre punti preziosi. L’Atalanta centra la seconda vittoria consecutiva in trasferta contro il Milan davvero in crisi.

Agli uomini di Gasperini sono bastati due lampi e tanta lucidità. Nel primo tempo una fiammata dell’ex Cristante che si conferma bomber nerazzurro battendo Donnarumma con una zampata da pochi passi. Nella ripresa i rossoneri provano a farsi sotto, ma un contropiede letale dell’Atalanta chiude i conti. Papu Gomez si inventa un magico numero di schiena a servire Spinazzola che mette al centro per Ilicic. Lo sloveno non sbaglia e i tifosi rossoneri iniziano a lasciare gli spalti della Scala del calcio. Con questi tre punti i nerazzurri acciuffano il sesto posto in classifica, valido per l’Europa league, in compagnia della Samp. I blucerchiati hanno una partita in meno e sono in vantaggio negli scontri diretti, ma per gli uomini di Gasperini l’obiettivo per ora è centrato: risalire la classifica verso i piani alti. In attesa di Dortumund, l’Atalanta si gode l’ottimo momento in campionato. Settimana prossima c’è il Cagliari: un’altra ottima occasione per brindare.

SECONDO TEMPO

45’ - Quattro minuti di recupero.

35’ - Fuori Cristante, entra Kurtic.

25’ - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DELL’ATALANTA!!! Contropiede spettacolare iniziato da un gioco di prestigio di Gomez, Spinazzola lanciato sulla sinistra crossa al centro per Ilicic che in corsa davanti a Donnarumma non sbaglia. Azione letale.

22’ - Chance per Ilicic che si invola verso la porta rossonera, ma il suo sinistro è troppo debole per impensierire Donnarumma.

21’ - Destro pericoloso di Borini che sfiora il palo da fuori area.

19’ - Mossa di Gasperini: entra Ilicic, esce Petagna.

9’ - Salvataggio di Hateboer su Kalinic. Provvidenziale l’intervento in spaccata dell’olandese.

8’ - Bella occasione per Petagna sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’attaccante colpisce di testa, troppo debole per impensierire Donnarumma.

5’ - Sinistro di Rodriguez da fuori area: blocca Berisha. Poi ci prova Kessie, sempre di sinistro, fuori.

1’ - Iniziato il secondo tempo. Nessun cambio.

PRIMO TEMPO

48’ - Papu serve Cristante: botta di destro, Donnarumma blocca senza problemi.

47’ - Freuler conquista un calcio di punizione da ottima posizione, appena fuori dall’area di rigore.

32’ - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DELL’ATALANTA!!!!! Calcio di punizione dalla destra, difesa rossonera distratta a Cristante ci mette la zampa da terra. Gol dell’ex per il centrocampista offensivo nerazzurro.

31’ - Ammonito Cutrone per fallo sul Papu Gomez.

24’ - Contropiede rossonero con Cutrone che spreca una buona occasione. Palla telefonata a Berisha.

18’ - Ci prova Montolivo con un piattone da fuori area, Berisha si allunga e manda in angolo.

13’ - Gol del Milan annullato dalla Var. La rete di Bonaventura è viziata da un fallo di mano di Cutrone.

10’ - Fallaccio di Kalinic su Toloi. Nemmeno ammonito.

5’ - Primi cinque minuti di marca completamente atalantina. Punizione interessante dalla sinistra guadagnata da Petagna. Batte il Papu, palla respinta dalla difesa e il piazzato di Spinazzola non va a buon fine.

1’ - Partiti!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Milan: Donnarumma; Abate, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Borini, Kalinic, Cutrone

Atalanta: Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Petagna, Gomez.

© RIPRODUZIONE RISERVATA