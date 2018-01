Mister Gasperini si gode la vittoria

«Una prestazione straordinaria» È un Gian Piero Gasperini raggiante quello che si presenta davanti ai microfoni Rai per commentare l’approdo dell’Atalanta in semifinale di Coppa Italia.

«Abbiamo giocato sfoggiando le nostre caratteristiche – spiega il tecnico -. La nostra è stata una prestazione straordinaria. Per noi raggiungere questo traguardo è fantastico. I ragazzi sono stati straordinari per qualità e determinazione». L’allenatore nerazzurro non si preoccupa per i tanti impegni che attendono i suoi giocatori: campionato, Europa league e ora anche semifinale di Coppa Italia. «Abbiamo imparato a gestire bene i carichi di lavoro. L’unico dispiacere è che non riusciamo a impiegare alcuni giocatori. Proprio l’anno scorso qui a Napoli è stata una partita fondamentale per la corsa verso l’Europa league. Anche oggi è stata una partita molto importante».

