Botti, bimba di 2 anni in ospedale

Lieve ustione a una guancia Ricoverata nella notte all’ospedale di Treviglio, fortunatamente è stata dimessa con una lieve ustione ma un grosso spavento.

Una bimba di 2 anni è rimasta ustionata ad una guancia a seguito dello scoppio di un petardo durante i festeggiamenti per il nuovo anno. La bimba è stata portata al Pronto soccorso dell’ospedale di Treviglio, dove è stata medicata: per fortuna non è grave. Ha riportato una leggera ustione di primo grado alla guancia dovuta allo scoppio del petardo.

