È ai domiciliari, ma spaccia droga

Trovato con la cocaina a Treviglio Girava in auto nonostante fosse agli arresti domiciliari e quando una pattuglia della polizia locale di Treviglio lo ha fermato per strada, mercoledì a mezzogiorno in viale XXIV Maggio, ha cercato di disfarsi di un involucro contenente alcune dosi di cocaina, hashish e marijuana.

Il fallito tentativo del 41enne italiano, residente in città, ha indotto gli agenti a effettuare in seguito ulteriori controlli nell’abitazione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per violenze domestiche, resistenza e minacce a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti.

In casa gli agenti hanno infatti trovato un etto di marijuana, un bilancino di precisione e 290 euro in banconote, probabilmente frutto della sua attività di spaccio. L’individuo è stato deferito all’autorità giudiziaria e la sua condotta segnalata al Tribunale di sorveglianza di Brescia.

