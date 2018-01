Sfrattato perchè non paga l’affitto

Finisce dagli arresti domiciliari al carcere La vicenda di un 32enne marocchino che stava scontando una detenzione domiciliare per reati legati allo spaccio di droga a Verdellino.

Era da circa un anno agli arresti domiciliari per reati di droga il 32enne marocchino arrestato nella serata di martedì 2 gennaio dai Carabinieri della Stazione di Zingonia e poi portato in carcere a Bergamo. L’uomo, in questi giorni, aveva subito lo «sfratto» dal padrone di casa, che non vedendosi pagare l’affitto aveva dato l’ultimatum al 32enne.

I militari dell’Arma hanno così informato della vicenda l’Ufficio di Sorveglianza di Brescia e valutando l’indisponibilità del domicilio dove stava scontando la sua pena si è deciso di revocare d’urgenza gli arresti domiciliari trasformando la custodia domiciliare in carcere.

