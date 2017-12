Capodanno, festa in piazza Matteotti

Con Ivan Cattaneo (e niente vetro) Il Comune di Bergamo, con la collaborazione di Radio Number One, offre alla città, per il secondo anno consecutivo in piazza Matteotti, un capodanno fatto di musica, divertimento e ospiti.

Dalle 20 alle 2 , un programma di attività ed intrattenimento per accompagnare la cittadinanza ad accogliere il nuovo anno. A livello musicale, la serata conterà su Dj set e concerti showcase, a cura dei dj Radio Number One, gli speaker ufficiali Massimo Biggi e Luca Viscardi, che in qualità di direttore dell’emittente radiofonica aprirà la serata e presenterà il main guest della serata: Ivan Cattaneo. Cattaneo, bergamasco e mente geniale del panorama musicale italiano, farà la sua comparsa intorno alle 22:00, per uno spettacolo in pieno stile «Cattaneo». Negli anni ’80 Ivan Cattaneo ha riportato sulla dancefloor le hit degli anni ’60 (da «Una zebra a pois» a «Nessuno mi può giudicare») ed è tutt’ora considerato un portabandiera degli anni ‘80. Innovatore e grande precursore, Cattaneo conta su un folto pubblico di affezionati sostenitori.

I momenti musicali saranno in totale due: nella seconda parte della serata è previsto il one man show di Fulvio Effe, cantante e musicista polistrumentista, vincitore nel 2005 e 2006 dell’Accademia di Sanremo (Sanremo Giovani -Raiuno) e che ha aperto le tournée di Irene Grandi e degli Stadio negli anni 2006 e 2007. Effe si esibirà in un momento di musica a 360°, con un repertorio che spazia dagli anni ’60 fino ad arrivare alle hit dei giorni nostri, il tutto mixato in medley appositamente pensati per far cantare e divertire il pubblico. In chiusura, un breve intervento della scena notturna della città di Bergamo, con un dj set showcase a cura di Clash Club.

GENTE IN PIAZZA MATTEOTTI PER FESTA DI

In ottemperanza alle direttive nazionali è introdotto il divieto dell’introduzione del vetro: in questo senso verranno controllati quindi gli ingressi e sarà vietato introdurre bottiglie e recipienti di vetro all’interno dell’area concerto. A ciò si aggiunge un servizio di somministrazione di cibo e bevande, che offrirà un breve momento di brindisi di mezzanotte. Sarà attivo un varco per il travaso di eventuali liquidi in recipienti di plastica. L’obiettivo è consegnare ai festeggiamenti per il nuovo anno una Piazza Matteotti in tutta sicurezza, che possa attirare famiglie, bambini e giovani minimizzando i rischi tipici del momento. Il Capodanno di Bergamo è reso possibile anche grazie al contributo di alcuni sponsor, tra cui Astoria, Scorpion Bay, Daygum White.

© RIPRODUZIONE RISERVATA