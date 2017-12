Incidente in galleria e code

Montenegrone, ferito 58enne Un incidente avvenuto in territorio di Scanzorosciate e che ha visto coinvolto un’auto ha creato verso le 16.30 code da e per la Valle Seriana.

L’incidente è avvenuto verso le 16.30 nella galleria di Montenegrone in territorio di Scanzoroasciate. Un’auto è andata fuori strada. A bordo un 58enne che è rimasto ferito. Sul posto si sono formate lunghe code in particolare in discesa dalla Valle Seriana.

