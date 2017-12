Le Mura Unesco, orgoglio orobico

Ecco le 100 notizie più social del 2017 Ecco la classifica delle notizie de L’Eco di Bergamo più condivise sui social network. È stata realizzata da SocialBeat, startup bergamasca che analizza dati in tempo reale.

Le notizie più lette e le notizie più condivise. Per qualcuno potrebbe essere strano, ma non sono la stessa cosa. La classifica delle notizie de L’Eco più condivise su Facebook e Twitter (con un occhio a Instagram) infatti è molto diversa da quella delle più lette del 2017 (che trovate qui). Proprio sui social nell’ultimo anno L’Eco di Bergamo ha svolto un accurato lavoro non solo attraverso la pagina Facebook, punto di ascolto che ogni giorno riceve tantissimi messaggi, appelli e richieste a cui i giornalisti rispondono in pochi minuti, ma anche nella ricerca di trend e nell’analisi degli interessi dei lettori e dei cittadini bergamaschi. Un lavoro supportato da Socialbeat, startup bergamasca che analizza in tempo reale qualsiasi dato proveniente dalla Rete. Socialbeat ha realizzato la classifica dei 100 articoli de L’Eco più condivisi sui social negli ultimi dodici mesi. La trovate qui nella versione integrale, con la mappa dei luoghi più “social”.

1 - Bergamo ce l’ha fatta! Mura venete patrimonio dell’Unesco

2 - «La domenica non si lavora, si riposa» . L’Alto Adige ci prova: mozione approvata

3 - L’ultima idea degli svizzeri: Prendersi la Lombardia

4 - Dopo l’incidente, nuova vita per Paolo. Intervento «unico» al Papa Giovanni

5 - Zanica, è morta la cagnolina Siria. L’Enpa si costituirà parte civile

6 - Seppelliscono vivo il cane: due denunciati a Zanica

7 - Stregati dal tramonto a Bergamo: «Mare di velluto» infuocato

8 - Muore e lascia 4 milioni ai «suoi operai». L’ultimo gesto di un imprenditore milanese

9 - Due rari fiocchi azzurri alle Cornelle: Sono nati due leopardi delle nevi

10 - Cibo, i consigli per vivere meglio: Berrino spopola a BergamoScienza

