Mezz’ora d’attesa sull’aereo in pista

Passeggero si spazientisce e scende È successo nei giorni scorsi a Malaga. L’uomo arrabbiato per le scarse informazioni fornite dall’equipaggio ha aperto il portone dell’uscita di sicurezza e ha abbandonato l’aereo.

L’incredibile episodio è avvenuto sul volo Rayanair in arrivo il primo gennaio dall’aeroporto di Malaga da Londra, partito in ritardo di oltre mezz’ora ma arrivato in orario a destinazione. Secondo quanto scrive l’autore del video, l’aereoplano è rimasto fermo in rampa per 20 minuti in attesa di sbarcare i passeggeri. Un viaggiatore spazientito per le scarse informazioni fornite dall’equipaggio avrebbe detto «Io me ne vado», passando dalle parole ai fatti. L’uomo ha abbandonato l’aereo aprendo il portone dell’uscita di emergenza che si affaccia sull’ala. Con in mano il suo bagaglio ha cercato di scendere a terra. Nessun danno per l’aereo, rientrato in servizio il giorno seguente e probabilmente indesiderate conseguenze per l’uomo che probabilmente sarà stato denunciato e invece quasi sicuramente inserito nella «black list» di Rayanair e non potrà più così volare con la compagnia irlandese. Il video girato da un altro passeggero Fernando Del Valle Villalobos.

