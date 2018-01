Nuova spaccata in viale Papa Giovanni

Bergamo, è la seconda in soli venti giorni Ennesima spaccata nella serata del 31 dicembre al bar Escondido in viale Papa Giovanni XXIII 130, già colpito la notte del 12 dicembre.

Intorno alle 21 un malvivente con un grosso sasso ha sfondato il vetro del bar ed è entrato nel locale. Molto probabilmente il ladro si è tagliato perché erano presenti nel bar e nella zona molte macchie di sangue. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato e un’auto dell’istituto di vigilanza Sorveglianza Italiana, oltre alla Scientifica per i rilievi. Sono in corso le indagini da parte della questura anche per cercare di capire se questa spaccata e quella avvenuta la notte di mercoledì scorso al ristorante San Martino in via Paleocapa 1 siano collegate alla serie di spaccate avvenute circa due settimane fa.



