Nuovi percorsi, orari, bus e pensiline

Linea C: tutto quello che c’è da sapere Nuove pensiline, nuovi autobus. Si, ma cosa è questa nuova Linea C? Orari, percorsi e tutto quello che c’è da sapere sulla novità 2018 del trasporto pubblico cittadino.

Nel deposito di Atb è comparso il primo autobus elettrico della nuova Linea C che partirà a inizio 2018. La data di partenza non è stata ancora fissata: nelle prossime settimane saranno consegnati tutti i nuovi mezzi e completate le pensiline. Gli autobus sono lunghi 12 metri, pesano 13,5 tonnellate e possono ospitare fino a 77 persone, di cui 23 sedute. Hanno un’autonomia giornaliera di 180 chilometri garantita da batterie da 240 kWh e da un sistema di ricarica con tecnologia plug-in per cicli completi durante le soste in deposito. I 12 autobus elettrici di ultima generazione – aggiudicati a marzo 2017 alla Solaris Bus & Coach S.A. insieme agli stalli di ricarica – arrivano direttamente dalla fabbrica polacca di Bolechowo-Osiedle, cittadina poco distante da Poznań, a bordo di grandi bisarche; tutti i nuovi mezzi verranno consegnati progressivamente in ATB entro la fine di gennaio 2018.

Attive anche le 6 stazioni di ricarica delle batterie elettriche che utilizzano il sistema plug-in: gli autobus si ricaricano collegando la presa di corrente a bordo al distributore di energia. Un sistema di ricarica tra i più diffusi, efficiente, veloce, che garantisce l’ottimizzazione degli interventi infrastrutturali e impiantistici e un costante monitoraggio della performance delle batterie.

Nuovi autobus, nuove pensiline. Si, ma cosa è questa nuova linea C? È un sistema di mobilità innovativo destinato che ha l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio di trasporto pubblico e l’accessibilità al centro città. Una linea urbana di 12 autobus elettrici di ultima generazione che viaggiano lungo un percorso in parte preferenziale, tangenziale al centro, in collegamento con i quartieri e in connessione con gli altri sistemi di mobilità: le linee ATB, il tram, i parcheggi interscambio, le postazioni di bike sharing La BiGi.

PERCORSO E ORARI - Il percorso, come si vede nella mappa diffusa da Comune e Atb si sviluppa su una linea circolare che abbraccia l’area centrale e si estende a sud delle direttrici di via Carducci – via Camozzi e a Nord su via XXIV Maggio – via Statuto – via Verdi. Gli estremi del servizio sono collocati ad ovest, all’ospedale Papa Giovanni XXIII e ad est al palazzetto dello sport Parco Suardi, con due estensioni verso il don Orione e il quartiere della Clementina. Il servizio è previsto dalle 6 a mezzanotte, con una frequenza di 15 minuti. Dall’ospedale partono autobus ogni 7 minuti e 30 secondi. Lungo il percorso sono previste 16 nuove pensiline attrezzate con dispositivi intelligenti e servizi di connettività di ultima generazione. Sono dotate di connessione wi fi e mappe interattive con le informazioni su orari, rete e principali punti di interesse. Via via, le nuove pensiline smart andranno a sostituire gran parte delle esistenti sul percorso della nuova linea.

Il progetto prevede la realizzazione di 5 nuove corsie preferenziali e alcuni interventi di parziale revisione dell’attuale assetto viabilistico per favorire la velocità dei bus e la regolarità del servizio con tempi di percorrenza più certi. Le corsie preferenziali sono previste in: via Verdi tra via Pignolo e via Locatelli, in direzione di viale Roma. Via Garibaldi tra via dello Statuto e via Sant’Alessandro, in direzione di viale Roma, via Frizzoni, tra via Madonna della Neve e viale Muraine, in direzione di via Suardi; via Tiraboschi tra via Paglia e viale Papa Giovanni, in direzione di viale Papa Giovanni; via Carducci in prossimità di via Leopardi con revisione parziale della viabilità. È ipotizzata anche una nuova rotatoria in via Baschenis all’incrocio con via Palazzolo.

Con la riqualificazione dell’Ex Caserma Montelungo è previsto in via San Giovanni un sottopasso pedonale di collegamento con il parco Suardi, in sostituzione dell’attuale attraversamento a raso con semaforo a chiamata. Le simulazioni indicano che si riducono i tempi di percorrenza del trasporto pubblico e migliora la fluidità dei veicoli privati e degli autobus in via San Giovanni e in via G. Verdi.

PENSI LIN E - La prima pensilina smart della linea C è stata inaugurata nel cuore di Bergamo: la frequentata fermata di Porta Nuova, dinnanzi alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, si è arricchita di un’innovazione tecnologica intelligente. Saranno sedici in totale le pensiline interessate dal passaggio della tecnologia, che abbracceranno il centro di Bergamo attraverso i tre capolinea del Don Orione, della Clementina e dell’ospedale, tramite due percorsi.

In queste pensiline smart realizzate da IGPDecaux, ci sarà un totem live-touch che fornirà tre applicazioni:” I servizi Atb” con le principali informazioni sui servizi dell’azienda, “Ultimo minuto Atb” per le comunicazioni di servizio e “Visit Bergamo”, con i migliori scatti della città. Entro fine gennaio saranno disponibili altre tre App: il “Calcola Percorso” con i luoghi chiave di interesse vicini alle fermate e la strada più veloce per raggiungerli, le “Breaking News” con i fatti più importanti del giorno a cura de L’Eco di Bergamo e infine il servizio “La città”, realizzato in collaborazione con il Comune di Bergamo. Soddisfatto Gianni Scarfone, direttore generale Atb: «Entro la prima settimana di febbraio avremo a disposizione le sedici pensiline pronte e la corsa sarà attivata». Le pensiline saranno dotate di wireless free e saranno accessibili agli ipovedenti.

