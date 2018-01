Sabato concerto per la pace

in memoria di monsignor Amadei Sabato 6 gennaio ottavo concerto per la pace in memoria del vescovo mons. Roberto Amadei in programma nella chiesa di San Paolo, a Bergamo.

Alle 18 è prima in programma la Messa presieduta da don Gustavo Bergamelli, rettore del Seminario Papa Giovanni di Bergamo. Alle 19, invece, ottavo concerto per la pace «L’arte del pizzico» con l’orchestra di mandolini e chitarre insieme a all’Estudiantina Ensemble di Bergamo, diretta da Pietro Ragni. L’appuntamento nella chiesa parrocchiale di San Paolo, a Bergamo. Alle 20 aperitivo in oratorio.

