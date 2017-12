Scomparsa 33enne ungherese

Aveva un biglietto per Bergamo Aveva con sé un biglietto per l’aeroporto di Bergamo ma non è chiaro se sia atterrata in Italia.

Ágnes Szatmáriné Asztalos, 33 anni e una grave malattia, è scomparsa da casa lo scorso 20 dicembre 2017 e da allora non ha più dato sue notizie. L’unica informazione in possesso delle forze dell’ordine è che al momento dell’allontanamento, Ágnes aveva con sé un biglietto aereo di sola andata per Bergamo. I familiari della ragazza hanno sollecitato la polizia italiana e, attraverso il programma «Chi l’ha visto?» in onda su RaiTre, hanno rivolto un appello ai cittadini italiani che possano aver avvistato la giovane all’aeroporto di Bergamo o nei dintorni. Ágnes potrebbe essere ancora in Lombardia e potrebbe avere urgente bisogno di cure mediche.

Ágnes è alta 1, 60 centimetri e ha un corpo sottile, capelli lunghi e ondulati, bruno-rossastri e occhi castano scuro. Al momento della sua scomparsa indossava un cappotto nero con cappuccio, scarpe bianche e pantaloni rosa. Ha con sé i documenti, ma non il telefono cellulare. Parla perfettamente inglese. Chiunque riconoscesse la ragazza o avesse sue notizie può contattare direttamente la Polizia di Szeged al numero verde 0600-555-111.

