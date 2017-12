In vigore nuove limitazioni alla circolazione per lo smog a partire da martedì 26 dicembre

Smog: polveri sottili oltre i limiti

Scattano limitazioni alla circolazione Negli ultimi giorni i livelli di pm10 ancora oltre i limiti: da martedì 26 dicembre scatta lo stop anche ai veicoli diesel euro 3 ed euro 4. Misure che si aggiungono al fermo, disposto dalla Regione, dei veicoli euro 1, 2 diesel e degli euro 0 benzina, già in vigore dallo scorso 1° ottobre

Come in numerosi capoluoghi lombardi, martedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, scatteranno anche a Bergamo le limitazioni alla circolazione. Negli ultimi giorni i livelli di polveri sottili, le pm10, sono stati superiori ai limiti di legge (50 microgrammi per metro cubo d’aria): dal 26 dicembre quindi scatterà lo stop anche ai veicoli diesel euro 3 e euro 4.

Queste le limitazioni alla circolazione:

- stop alla circolazione delle auto euro 3 e 4 diesel dalle 8.30 alle 18.30;

- stop alla circolazione dei veicoli euro 3 diesel ad uso commerciale dalle 8.30 alle 12.30.

Queste misure si aggiungono al fermo, disposto dalla Regione, dei veicoli euro 1, 2 diesel e degli euro 0 benzina, già in vigore dallo scorso 1 ottobre.

Sono previste anche limitazioni all’uso delle biomasse (stufe a legna e a pellet): stop all’uso di stufe e camini chiusi di classe ambientale inferiore alle 3 stelle (se si dispone di un altra modalità di riscaldamento).

© RIPRODUZIONE RISERVATA