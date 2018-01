Scoppia rissa per debito di 100 euro

Un arresto per violenza e resistenza Un uomo è stato arrestato dopo aver colpito due carabinieri che stavano cercando di sedare una rissa.

È successo nel pomeriggio di martedì 2 gennaio a Gorle. L’uomo ha raggiunto sottocasa un amico che gli doveva 100 euro per alcuni lavori svolti in casa. Tre i due è scoppiata una rissa: i carabinieri sono intervenuti per placare gli animi e sono rimasti contusi con rispettivamente 5 e 10 giorni di prognosi. L’uomo è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA