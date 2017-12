Malore improvviso, muore 41enne

Due paesi in lutto per Lorenzo Grande partecipazione di amici e conoscenti ai funerali del 41enne Lorenzo Radaelli, tenuti nella mattinata nella chiesa parrocchiale di Ghiaie di Bonate Sopra e celebrati dal parroco don Marco Milesi.

La chiesa non è riuscita a contenere tutti i partecipanti, tanto che molti hanno seguito la cerimonia all’esterno sul piazzale della chiesa. Lorenzo Radaelli il giorno di Natale aveva trascorso una lieta giornata con i famigliari e parenti a Verderio Superiore, in una abitazione di via Carducci quando verso le 20 si è accasciato a terra improvvisamente. Subito è stato allertato il 118, e gli operatori sono giunti prontamente sul posto ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso a causa di un malore improvviso, come sarà accertato poi dall’esame autoptico. Quello che doveva essere un allegro pranzo di Natale in famiglia è finito in tragedia. È accaduto quello che nessuno si sarebbe mai immaginato. Sotto choc i parenti della vittima che non riescono a capacitarsi di un simile dramma.

