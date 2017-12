Cade con la bicicletta sul monte Grem

Il soccorso alpino porta in salvo 50enne I tecnici del soccorso alpino hanno portato in salvo un 50enne caduto sul monte Grem, nella zona di Zambla Alta.

L’incidente martedì 26 dicembre poco prima delle 13. L’escursionista è caduto con la sua bicicletta in un dirupo. Era insieme a un amico che ha chiesto aiuto. La Centrale operativa ha inviato le squadre territoriali della VI Delegazione Orobica. I tecnici sono partiti dalla Stazione di Oltre il Colle e da Clusone. L’elicottero non poteva raggiungerli perché le condizioni meteorologiche erano molto difficili, con visibilità ridotta a causa della nebbia e una nevicata in corso. I tecnici lo hanno raggiunto, messo in sicurezza e trasportato a valle, nella zona del Colle di Zambla, fino ai mezzi di soccorso, che lo hanno trasportato in ospedale. Impegnate 14 persone, tra cui un sanitario del Soccorso alpino.

