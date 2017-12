Quei paesini che fanno shopping on line

Piazzolo nella top ten italiana di Amazon In testa c’è Marnora, in provincia di Cuneo, seguita da Cursolo Orasso (Verbano-Cusio-Ossola) e Maccastorna, nel lodigiano.

Amazon.it ha realizzato la seconda edizione della classifica dei borghi italiani sotto i 150 abitanti che acquistano maggiormente su Amazon.it. Delle 11 regioni presenti nella classifica 2017, il Piemonte è la prima con quasi 60 dei primi 100 più piccoli comuni italiani per abitanti presi in esame. Seguono Lombardia, Abruzzo e Liguria. Cuneo si posiziona sul gradino più alto del podio tra le province con ben 30 comuni, seguita da Vercelli e Pavia.

Il borgo cuneese di Marmora, con i suoi 62 abitanti suddivisi nelle 16 frazioni, si conferma per la seconda volta il comune più attivo negli acquisti online della classifica. Al secondo posto si attesta Cursolo-Orasso, borgo della provincia di Verbano-Cusio-Ossola che si erpica nella Valle Cannobina e conta 90 abitanti, mentre al terzo si posiziona Maccastorna, che con i suoi 73 abitanti è il comune lodigiano sulle rive dell’Adda meno abitato in tutta la provincia lombarda. Perdono così il loro primato Cissone, comune del cuneese che scivola dal 2° al 8° posto rispetto alla precedente classifica del 2015, e Bard, che cade dal terzo gradino del podio per posizionarsi al 7° posto, ma rimangono sempre all’interno della Top 10.

Uno scorcio di Piazzolo

Nelle prime 10 posizioni figurano anche Bonvicino (Cuneo), Introzzo (Lecco), Rhêmes-Notre-Dame (Valle D’Aosta), Cissone (Cuneo), Balme (Torino) e Piazzolo (Bergamo). Il comune più piccolo che acquista su Amazon.it è Moncenisio, in provincia di Torino, con i suoi 30 abitanti. Nella classifica dei Top 3 articoli più acquistati, a Marmora la medaglia d’oro va alla semola di grano duro rimacinata di Divella, quella d’argento al detergente per vetri con ammoniaca Glassex e quella di bronzo alle pastiglie Shimano per i freni delle biciclette. L’impermeabilizzatore di terrazze in calcestruzzo e il set con spirografo sono a pari merito al primo posto a Cursolo-Orasso, mentre al secondo e terzo posto figurano i giochi per bambini, rispettivamente il cubo di Rubik e la scrivania di Minnie. A Maccastorna il prodotto più acquistato è il moschettone, utile per arrampicare e fare escursioni, seguito dal tappetino-puzzle in gomma schiuma per i giochi dei piccoli e dalla rete ad amaca per fieno o paglia, realizzata per incoraggiare un’alimentazione costante e corretta degli animali.

