Nembro, incidente sulla superstrada

Strada chiusa, otto feriti: traffico in tilt Coinvolte diverse auto e otto persone: caos nella zona, in azione 4 ambulanze.

Un incidente che ha coinvolto diverse auto sta paralizzando la bassa Valle Seriana. È successo intorno alle 14,15 sulla superstrada all’altezza di Nembro: dalle prime informazioni sono otto le persone interessate, ci sarebbero dei feriti ma le loro condizioni non sono ancora note. Tra i feriti ci sarebbero tre dodicenni. Il traffico nella zona è andato in tilt: la strada è stata chiusa con uscita obbligatoria ad Albino per chi proviene dalla Valle. Nella direzione opposta è tutto bloccato.

