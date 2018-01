Stambecco star a Valbondione Foto e selfie con i turisti filippini Tra i numerosi turisti presenti a Valbondione per il Capodanno anche una decina di amici filippini, residenti nel Milanese.

Nella mattinata del 1° gennaio hanno deciso di raggiungere le baite di Maslana, sopra il paese, per «pestare» la prima neve dell’anno, su consiglio di un amico che già conosceva la zona. Notevole il loro stupore sulla via del ritorno quando uno stambecco (secondo alcuni di loro «un alce»…) occupava il sentiero e non pareva affatto intenzionato a dare strada. Al timore iniziale è presto subentrata la gioia per gli scatti e i selfie con l’animale sullo sfondo, da caricare subito in Rete per mostrarli agli amici. Un inizio d’anno decisamente insolito, dunque, per il gruppo arrivato alla scoperta della natura delle Orobie, con la speranza che il curioso incontro sia di buon auspicio per tutto il 2018.

