Martedì 31 ottobre 2017

Blitz della Polizia tra via Paglia e via Bonomelli, 100 pesrone identificate . Tre denunce.

Blitz della Polizia in centro città. 100 persone identificate, 25 portate in questura per approfondimenti. Tre le denunce all'autorità giudiziaria per detenzione di droga ...