Clusone, 28enne cade dal monte Nè

Il recupero con l’elisoccorso- Video L’incidente è avvenuto sabato 15 febbraio alle 15.30.

Incidente in montagna a Clusone, sul monte Nè. Una donna di 28 anni è caduta dalla base della croce dal lato di Clusone, facendo un volo di diversi metri. È stata la stessa donna ferita a chiamare i soccorsi che sono arrivati con l'elisoccottero partito da Sondrio in codice rosso. Sul posto anche gli uomini del Soccorso Alpino di Clusone. La 28enne è stata recuperata con una spettacolare manovra dell’elicottero. Con il verricello è stata portata a bordo e trasportata poi in codice giallo al Papa Giovanni di Bergamo.

Guarda la manovra dell’elisoccorso che ha recuperato la donna caduta.

L’elisoccorso in azione sul monte Nè

