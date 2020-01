Documenti falsi per le auto da rottamare

Bergamo, 6 imprenditori finiscono nei guai Scoperta dai Carabinieri Forestali di Sedrina una rete di aziende che gestiva in modo illecito i veicoli fuori uso. Sono sei in tutto gli imprenditori finiti sotto indagine.

Convinti di aver affidato le proprie vecchie automobili a professionisti del settore, molti cittadini hanno invece scoperto che venivano gestite in difformità alle normative specifiche in materia. L’attività svolta dai Carabinieri Forestali ha infatti portato allo scoperto concessionari, officine meccaniche, soccorritori stradali e impianti di autodemolizione che gestivano i veicoli fuori uso senza autorizzazione o falsificando la documentazione necessaria.

I controlli svolti dai Carabinieri Forestali della provincia di Bergamo, inseriti nell’ambito di una apposita campagna condotta a livello nazionale, avevano la finalità di garantire il rispetto delle norme ambientali rispetto alla corretta gestione dei veicoli fuori uso qualificabili come rifiuti speciali pericolosi. Nell’operazione, condotta dalla Stazione Carabinieri Forestale di Sedrina, sono coinvolti sei titolari d’impresa ai quali è stata contestata l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione. Gli imprenditori, che operavano in concorso tra loro e hanno le loro attività stabilite nelle province di Bergamo, Cremona e Brescia, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria di Bergamo e rischiano adesso la pena dell’arresto e una pesante ammenda. Alcuni di loro, inoltre, dovranno dare spiegazioni a riguardo di documentazione falsificata o incompleta inerente le automobili da rottamare. Nell’ambito dell’attività investigativa condotta, infatti, sono state accertate e contestate anche violazioni alla normativa in materia di tenuta dei registri obbligatori dei rifiuti speciali prodotti dall’attività di autoriparatore o di concessionaria, imprese a cui il privato cittadino poteva cedere il proprio veicolo destinato alla rottamazione a fronte dell’acquisto di un veicolo nuovo o usato.

«I vecchi veicoli contengono olii, carburanti, batterie al piombo, metalli e pneumatici fuori uso e soltanto una loro corretta rottamazione da parte di soggetti opportunamente autorizzati ne consente lo smaltimento nel rispetto dell’ambiente prima ancora che delle normative vigenti» spiegano i Carabinieri Forestali.

