Dopo Foppolo si scia anche a Colere

Debutta la stagione in Valle di Scalve Piste aperte domenica 24 novembre a partire dalle 8.30. Ancora una settimana di attesa per chi ama il Monte Pora.

Dopo Foppolo, Colere. La stagione del circo bianco riapre anche in Valle di Scalve, dove la nuova ditta di gestione degli impianti di risalita, la «RS Impianti», ha comunicato che le piste saranno aperte a partire da domenica 24 novembre alle 8.30. Un inizio di stagione su neve completamente naturale, regalo delle precipitazioni delle ultime settimane che ha portato in quota, a Cima Bianca, circa un metro e settanta di neve, mentre a Polzone circa novanta centimetri. Quasi tutte le piste che fanno parte del comprensorio verranno quindi aperte, a esclusione della pista di rientro Polzone – Carbonera, che rimarrà chiusa fino a una prossima comunicazione. Dopo la giornata di domenica, poi, le piste saranno aperte ogni giorno, salvo in caso di condizioni meteo avverse. Rimandata invece alla prossima settimana (meteo permettendo) l’apertura della stazione di Presolana – Monte Pora, dove attualmente vengono registrati settanta centimetri a Cima Pora e quaranta a Baita Termen.

