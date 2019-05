Dramma in montagna: malore fatale

per un 60 enne di Albino all’Alpe Corte Elisoccorso in azione anche al Curò, dove un uomo si è sentito male a tavola

Giornata drammatica sulle nostre montagne. Malore fatale per un uomo di 60 anni nel pomeriggio del primo maggio nella zona del rifugio Alpe Corte, sopra Ardesio. L’uomo, classe ’58, residente ad Albino, si è sentito male poco dopo le 14 mentre stava scendendo a valle in compagnia di un gruppo di amici e della moglie. L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti l’elisoccorso di Sondrio, un’auto medica e la Croce Blu di Gromo. Ma per il 60 enne purtroppo l’intervento dei sanitari è stato inutile.

Poco più di un’ora prima, poco dopo le 13, l’elisoccorso di Sondrio era intervenuto per un malore nella zona del rifugio Curò, sopra Valbondione. Un uomo di 57 anni si è sentito male dopo essersi seduto a tavola con la moglie: ha avvertito un forte dolore al braccio ed è stato soccorso da un medico che si trovava nel rifugio e poi dai sanitari del 118. Trasportato all’ospedale di Sondrio, è ricoverato in codice rosso.

