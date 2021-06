Gandino, asino cade nel dirupo: portato in salvo con l’elicottero dei pompieri - Foto I vigili del fuoco volontari di Gazzaniga e l’elicottero dei vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti mercoledì 30 giugno per recuperare un asino caduto in un dirupo in località Cloca. L’animale, illeso, è stato riportato nella stalla.

I vigili del fuoco volontari di Gazzaniga e l’elicottero dei vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti mercoledì 30 giugno per recuperare un asino caduto in un dirupo a Gandino in località Cloca. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno. L’animale, che trovandosi in una zona impervia non riusciva a tornare nella stalla, è stato tratto in salvo dai pompieri di Gazzaniga che lo hanno raggiunto sul terreno scosceso insieme a un veterinario che lo ha sedato. L’asino è stato quindi imbragato e portato in elicottero fino alla stalla del suo padrone. Non ha riportato ferite.

