La malattia, l’addio alla scuola, la rinascita

sempre col sorriso e il desiderio di aiutare Ci sono vite che, chissà perché, vengono messe alla prova più di altre. Temprate a fuoco vivo come l’acciaio, diventano diamanti sulle nostre strade, preziose pietre d’inciampo che ci aprono gli occhi su ciò che vale di più: un abbraccio, un sorriso, il tempo trascorso ad ascoltare, la capacità di fermare di tanto in tanto l’orologio al polso per accendere quello del cuore e chiederci se siamo felici e se questa vita che abbiamo tra le mani, e non un’altra, l’amiamo abbastanza.

Le mamme che hanno incrociato Francesca Cerami a scuola, dicono che bastava conoscerla come maestra per volerle bene. Tutto il resto ne ha fatto un dono ancora più grande. E per iniziare a raccontare «tutto il resto» occorre partire dalla puntata più recente, da quel libro che Francesca ha scritto e presentato all’ultima Fiera dei librai sul Sentierone in città: «Vivere è anche questo» (Sestante Edizioni), una sorta di diario dell’anima, che mettendo in fila le tessere di un percorso accidentato del tutto personale restituisce parole ed emozioni che possono essere di molti. Come la paura, quel perenne stato d’allerta che rende quasi irraggiungibile la possibilità di tornare ad essere gioiosi.

Inizia la salita

È il 24 aprile 2013, un mercoledì. Schiere di bimbetti tornano a casa con le solite magliette inzaccherate. Merenda, giochi, una lettura, due esercizi e quella breve nota di cronaca che scivola via così, fra un dispetto al fratellino e l’acqua calda nella vasca che comincia a fare le bolle: «Stamattina la maestra Francesca non si è sentita bene». «Inizio ad avere paura. Tanta paura», racconta lei oggi, tornando con la memoria e con il cuore a quelle ore, mentre la dottoressa al pronto soccorso del Papa Giovanni le diceva: «Purtroppo non ho buone notizie. La Tac rileva la presenza di un esteso meningioma sfenoidale che compromette anche il nervo ottico dell’occhio sinistro. Mi dispiace ma è da ricoverare e operare con urgenza». Scrive Francesca: «Il tempo si è fermato in questo preciso momento; un susseguirsi di immagini della mia vita venivano proiettate a gran velocità nella mia testa sgretolandosi con altrettanta rapidità». E piange. A quarant’anni non ancora compiuti, un lavoro che ama, un marito d’oro, come avrebbero detto le nonne di un tempo, e un figlio di soli due anni, Francesca si trova ancora una volta con il cuore spezzato e la vita che chiede troppo. Non è bastato perdere il papà giovanissimo, che lei piccolina non ha fatto in tempo nemmeno a conoscere. E non è bastato perdere anche la mamma, dopo sì e no diciassette anni, restando soli, lei e il fratello Andrea, con la loro forte nonna Maria, quando ancora erano a cavallo tra le superiori e l’Università.

Ma i miracoli, nonostante tutto, esistono. «Sempre, nella vita di tutti i giorni. Non dobbiamo mai perdere la concentrazione su quanto di bello ci circonda, per saperli cogliere, i miracoli, che come doni qualcuno da lassù ha posto sul nostro sentiero», dice questa donna minuta, piccolo grande concentrato di coraggio e di dolcezza, che riesce a raccontare quei trentuno giorni d’ospedale con ironia («mi spostano sempre in sedia a rotelle, devono aver scoperto la mia passione per il quad») e la leggerezza ereditata dalla mamma Paola: «Solare e sorridente, sapeva trovare un lato positivo in ogni cosa».

Anche in ospedale, la bellezza non manca, né un motivo per dire grazie. Il neurochirurgo che prende in mano il caso di Francesca è un vecchio amico d’infanzia, mai più incontrato da quegli anni bambini nel quartiere San Paolo in città: «È stato un regalo, un dono dal cielo». Come lo sono gli incontri, le strette di mano e i sorrisi che riescono ad asciugare le lacrime e a riempire di calore quelle fredde stanze colme di fatica. Come è un dono, anzi «un bellissimo sogno», risvegliarsi dal delicatissimo intervento chirurgico cui viene sottoposta nel giro di un paio di settimane e poter dire: «Sono viva e accanto a me ho la mia famiglia».

