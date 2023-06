Uccise Carol Maltesi: «Provo un’enorme sofferenza»

Secondo la Procura, il bancario avrebbe premeditato il delitto della giovane diventata famosa grazie a Onlyfans, intrappolando Carol nelle riprese di un video hard, fingendosi un cliente. Per questo la scorsa udienza ha chiesto una condanna all’ergastolo con isolamento diurno per due anni. Secondo gli avvocati Stefano Paloschi e Giulia Ruggeri sarebbe stato un delitto d’impeto, perché assassino e vittima avevano già preso accordi per altri video. Da qui la richiesta del venir meno della premeditazione. Fontana è reo confesso e l’omicidio non è in discussione. Ma le aggravanti, che potrebbero fare la differenza tra un ergastolo o no, sono state al centro del lungo intervento dei due legali. Ammessa la minorata difesa, i difensori hanno puntato a smontare le aggravanti: oltre alla premeditazione, le sevizie e gli abbietti motivi. I difensori, che hanno descritto Fontana come «una sorta di cavalier servente di Maltesi e non di un uomo ossessionato», hanno inoltre chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche in base al fatto che l’imputato, dopo aver confessato, ha anche collaborato.