Il settore sanitario inquina come gli aerei

«Molte prescrizioni, come le radiografie e le risonanze magnetiche, sono sovra-utilizzate: vengono effettuate anche quando non servono. Lo stesso discorso vale per i farmaci, per i quali è necessario promuovere un utilizzo corretto e adeguato. L’abuso di farmaci è paragonabile a quello del cibo: un preoccupante fenomeno in crescita è quello della “politerapia”, per la quale un paziente su tre sopra ai 65 anni assume dieci o più farmaci al giorno. Con delle dosi simili i rischi non sono solo ambientali, ma anche per la salute individuale e per la spesa pubblica. Un discorso analogo vale per gli antibiotici: il loro abuso non è solo un problema ecologico, ma anche una piaga sanitaria, visto che favorisce lo sviluppo dell’antibiotico-resistenza nei batteri. Anche le diete dei pazienti hanno un peso sull’ambiente: occorre un ripensamento dei pasti che guardi alle catene del valore dell’agroalimentare, lavorando su diete che tengano in considerazione l’impatto ecologico del cibo e che prediligano fornitori locali».