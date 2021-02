Covid, Brembo dona un milione di euro per la ricerca a tre eccellenze bergamasche L’azienda guidata dalla famiglia Bombassei ha deciso di sostenere la ricerca finanziando l’ospedale Papa Giovanni, la Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo (FROM) e l’Istituto Mario Negri .

In seguito allo scoppio della pandemia di Covid-19, Brembo ha deciso di sostenere la ricerca scientifica del territorio e della comunità in cui opera. Il gruppo ha devoluto 1 milione di euro a tre eccellenze della bergamasca, l’Ospedale Papa Giovanni XXIII, la Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo (FROM) e l’Istituto Mario Negri, impegnate in una delle aree più colpite dalla pandemia, combinando la ricerca clinica con quella farmacologica.

Sono numerose le iniziative di Brembo nei confronti delle comunità in cui opera e a sostegno delle aree locali. I programmi dell’azienda si concentrano in particolare su progetti di protezione dell’infanzia, di istruzione, formazione e ricerca, ma anche di supporto all’arte alla cultura e allo sport.

