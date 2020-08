Azzano, un anno fa la tragica morte

Stasera veglia e Messa per Luca e Matteo I due giovani morirono un anno fa nella tragica notte di Azzano San Paolo.

Luca Carissimi e Matteo Ferrari saranno ricordati questa sera alle 20.30 in una veglia di preghiera e, a seguire, una Messa nell’oratorio di Sant’Anna in Borgo Palazzo. È trascorso un anno dalla loro tragica morte, avvenuta a soli 21 e 18 anni, a seguito dei fatti avvenuti nella notte tra il 4 e il 5 agosto 2019 ad Azzano San Paolo, quando, in sella a una Vespa, vennero travolti dall’auto dell’allora 33enne Matteo Scapin (tuttora agli arresti domiciliari, il processo a suo carico è alle battute iniziali), con cui avevano avuto una lite cominciata in discoteca.

La comunità di Sant’Anna si stringerà ancora una volta attorno alle famiglie dei due giovani, nella preghiera e nel ricordo. «Sia io, sia il curato don Giovanni Crippa - dice il parroco di Borgo Palazzo don Eliseo Pasinelli - stiamo cercando di restare il più possibile in contatto con i genitori dei due ragazzi. La stessa cosa facciamo con i loro amici, che frequentano l’oratorio. Questa drammatica vicenda ha colpito tutti ed è molto importante continuare a stare loro vicino». Per il rispetto delle norme anti contagio è chiesto a chiunque voglia partecipare alla Messa di arrivare in oratorio con qualche minuto d’anticipo.

