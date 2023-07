Dalle 10 lo sciopero negli aeroporti, dura fino alle 18: rischiano di rimanere a terra in 250.000

Dopo lo sciopero dei treni dunque un’altra giornata di passione attende i viaggiatori italiani e i turisti e proprio in piena estate . Ita cancella 133 voli, ma non è finita: incroceranno le braccia dalle 12 alle 16 anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair. E sempre oggi è previsto lo sciopero dalle 10 alle 18 di piloti e assistenti di volo di Vueling.

In realtà nello scalo bergamasco questa mattina le partenze sono state regolari: pochissimi al momento i voli indicati come cancellati (ore 9.30).

I voli cancellati a Orio al Serio nella mattinata di sabato 15 luglio sono pochissimi

La partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti resta comunque garantita. In più sono assicurati tutti i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero, e l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti dall’inizio dello sciopero stesso.