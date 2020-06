Due giovani ladri seriali di biciclette

Colti in flagrante a Orio: arrestati I carabinieri erano sulle loro tracce da tempo, da quando in zona si erano intensificati gli episodi di furti di biciclette. A finire nei guai due giovani extracomunitari, colti in flagranza di reato mentre rubavano tre biciclette in via Mazzini a Osio Sopra.

Indispensabile la segnalazione di un cittadino che nella nottata ha chiamato il 112 per un possibile furto in atto. Sul posto sono intervenuti i militari della vicina Stazione di Dalmine che hanno così recuperato la refurtiva restituendola ai legittimi proprietari. In arresto un senegalese 20enne residente a Brembate che era in compagnia di un diciassettenne originario della Costa d’Avorio: i due sono stati colti sul fatto proprio mentre stavano rubando le biciclette a cui avevano già tranciato catene e lucchetti di sicurezza.

