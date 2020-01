I «vip» salgono in cattedra

Anche Mainardi fa lezione all’alberghiero Dai grandi chef ai direttori di terme e hotel di lusso. Lezioni d’autore all’Alberghiero di San Pellegrino, registrate e replicate nelle altre classi

Dal vulcanico Andrea Mainardi, cuoco e conduttore televisivo allo chef Paolo Benigni, dal direttore delle terme di San Pellegrino Alessandra Gherardi al manager di Airport hotel di Bagnatica Cristina Pontiggia. E altre di nomi, soprattutto ex allievi dell’istituto, ma non solo.

Il progetto si chiama «Supplenti per un giorno» e da alcune settimana ha preso il via all’istituto alberghiero di San Pellegrino. Per un giorno, appunto, i docenti «tradizionali» vengono affiancati da un esperto di diversi settore e argomenti, dalla cucina alla direzione alberghiera, dall’impresa alla promozione aziendale, dai social media allo sport.

«Gli incontri – spiega il referente, il docente Federico Fontana - rientrano nel più ampio progetto di educazione alla cittadinanza attiva. Non si tratta naturalmente di attività sporadiche perché ogni incontro è preparato in anticipo. Peraltro, ogni lezione, viene registrata ed è quindi replicabile, con gli interventi dei ragazzi, anche nelle altre classi dell’istituto».

Non solo cucina, però. Negli incontri, per esempio, ci saranno anche Marco Nasciuti, responsabile della ristrutturazione d’interni sulle navi da crociera Msc o Greta Pugliese di Special Olimpycs che parlerà di sport come inclusione e ri scatto sociale. Nei giorni scorsi, intanto, l’istituto Alberghiero di San Pellegrino, primo in provincia, ha presentato pubblicamente i dati della cosiddetta «Rendicontazione sociale» 2016-2019, come prvedono le nuove normative.

«Si inizia con il piano di autovalutazione - spiega la dirigente Giovanna Leidi - utilizzando quelli che sono i criteri dettati dal ministero (ovvero Invalsi, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) -. Si individuano così gli spazi da migliorare, le priorità, il piano dell’offerta e, alla fine, si arriva alla rendicontazione di quanto è stato fatto in questi anni». E nella rendicontazione finale si individuano anche quali sono le prospettive di sviluppo della stessa scuola: l’alberghiero punta così a partnership sempre più forti con il territorio, dal Comune alle associazioni e cooperative locali, ma anche a realtà come la Sanpellegrino spa, QC Terme, la Cheese Valleys e i Consorzi turistici. E infine l’obiettivo su cui si sta puntando da tempo, ovvero l’internazionalizzazione della scuola, con i programmi Erasmus, le certificazioni linguistiche, gli scambi, l’alternanza scuola lavoro o le vacanze studio all’estero.

