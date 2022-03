Malore in vasca, muore 59enne in piscina ad Alzano

Un uomo di 59 anni di Seriate ha perso la vita mentre era appena entrato nella vasca per nuotare. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un infarto che ha causato il decesso.

I soccorsi

I primi ad intervenire gli assistenti dei bagnanti, anche con un defibrillatore. Immediato l’arrivo anche dell’ambulanza: i medici hanno tentato invano di rianimare il 59 enne che non si è ripreso e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.La piscina è stata evacuata per permette i soccorsi, sul posto anche i Carabinieri di Alzano.