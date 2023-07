Sciopero degli aeroporti: il deserto a Linate e Malpensa, a Orio pochi i voli cancellati - Le foto

Tantissimi taxi vuoti e disponibili, nessuna coda, pochi passeggeri che si avviano ai «gate» di partenza in un silenzio surreale. Si presentano così gli aeroporti di Milano Linate e della Malpensa in queste ore di pieno sciopero del personale di terra e anche degli equipaggi di qualche compagnia aerea. Il sistema di comunicazione ai clienti delle compagnie aeree, che nei due principali aeroporti lombardi hanno «pre-cancellato» in arrivo e partenza circa 150 voli per la giornata di oggi, ha evidentemente funzionato.