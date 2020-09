Treviolo-Paladina, lavori in ritardo

La carreggiata in trincea si è allagata L’acqua proviene dalle colline e da una vasca di sollevamento. La Vitali: «Sospeso l’arrivo dei prefabbricati per la galleria numero tre»

Ancora problemi per la Treviolo-Paladina, tratto in costruzione della tangenziale sud di Bergamo. Da giorni si è bloccata a Valbrembo una parte del cantiere per la realizzazione della carreggiata in trincea, lunga 1,5 chilometri sui cinque totali della nuova strada. E il motivo è che si è allagata a causa delle intense piogge di questi giorni e delle acque bianche e nere (ossia fognarie) fuoriuscite da una vasca di sollevamento di Uniacque che si affaccia proprio sulla scavo. La Vitali, l’azienda di Cisano che ha in mano l’importante appalto da 44 milioni di euro, si è così vista costretta a chiudere circa 300 metri di cantiere, anche per motivi di sicurezza: le sponde dello scavo, infatti, essendo pregne d’acqua, sono altamente franabili. Ciò potrebbe avere ripercussioni sui tempi di realizzazione di un’opera che di problemi, in passato, ne ha già avuti diversi: «Il fatto negativo - affermano dalla Vitali - è che era stato previsto l’arrivo sul cantiere dei prefabbricati della galleria numero tre da montare per il 10 ottobre. Ora, ovviamente, abbiamo dovuto sospendere il tutto».

La Provincia, che è l’ente appaltatore dell’opera (interamente finanziata da Anas) è invece convinta, come afferma il responsabile dell’area Viabilità, Edilizia e Trasporti Pierluigi Assolari, che il ritardo «potrà essere tranquillamente assorbito: nel frattempo la Vitali sta lavorando in altre parti del cantiere». Perché si riesca a fare ciò, però, deve smettere di piovere e bisogna riuscire ad «asciugare» la parte del cantiere in trincea allagata. Nei giorni scorsi in merito ci sono stati diversi incontri, sopralluoghi, scambi di mail fra Provincia, Vitali, Uniacque e la direzione lavori. Una soluzione è stata trovata ma potrà essere messa in pratica solo all’inizio della prossima settimana quando le previsioni metereologiche danno bel tempo. Alla Vitali verrà chiesto di pompare fuori l’acqua che è causa dell’allagamento e di scaricarla in un apposito scatolare collegato, in via eccezionale, in un punto più a valle della rete fognaria gestita da Uniacque che smaltirà quindi poi gradualmente il tutto: «Ciò ovviamente - spiega ancora Assolari - comporterà dei costi aggiuntivi che verranno assorbiti in parte dalla Provincia e in parte da Uniacque responsabile della vasca di sollevamento da cui c’è stata la fuoriuscita». Vasca che la società di gestione del servizio idrico integrato, come ha comunicato a Via Tasso, ha questa settimana provveduto a sigillare e sulla quale sta effettuando ulteriori controlli per scongiurare il rischio di nuove fuoriuscite: «È comunque evidente - afferma il direttore tecnico della società Stefano Sebastio - che gran parte dell’acqua che ha allagato il cantiere sia di origine piovana e provenga dalla vicina zona collinare».

Sulla stessa linea il presidente Paolo Franco secondo cui «Il nostro contributo all’allargamento di martedì è stato marginale. E mercoledì mattina lo abbiamo risolto, salvo un trafilamento dal fondo. Quell’acqua arriva da tutto il bacino scolante. C’era in parte già prima delle forti piogge a causa delle quali si è poi incrementata. La zona idraulicamente è molto critica: infatti c’è un vecchio studio di regolazione del consorzio di bonifica che prevedeva proprio in quel punto una vasca di laminazione». Per la Vitali, invece, gran parte del problema sarebbe stato risolto «se, come avevamo richiesto inizialmente, la vasca fosse stata spostata come fatto per le altre interferenze». Interesse, comunque, ora di tutte le parti coinvolte è che questa nevralgica parte del cantiere della Treviolo-Paladin

