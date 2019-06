Mamma con 4 bambini senza casa

Serve aiuto: la casa distrutta dall’incendio Il grande cuore dei bergamaschi all’opera. Un incendio, causato con ogni probabilità da un corto circuito, ha totalmente distrutto un appartamento a Casale di Albino: salva la mamma con quattro figli rimasta però senza casa.

Una mamma con quattro bambini è rimasta senza casa a Casale di Albino per un incendio scoppiato nella notte tra venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno per un corto circuito. L’appartamento, che si trova al primo piano di un cascinale, è stato completamente distrutto dalle fiamme che hanno invaso tutte le stanze bruciando tutto quello che c’era all’interno. Fortunatamente gli occupanti si sono accorti in tempo e sono riusciti a mettersi in salvo, ma non hanno più niente. A complicare le cose la mamma, Cristina Biava, che lavora con un contratto a tempo per una ditta che porta pasti nelle scuole, sarà senza lavoro con la fine delle lezioni. I suoi figli hanno 9, 11, 12 e 18 anni.

Sul posto sono intervenute tre autobotti dei Vigili del fuoco e l’autoscala. La Protezione civile ha anche attivato una raccolta fondi per sostenere la famiglia e sui social in tanti si stanno attivando per procurare mobili e generi di prima necessità. Il Comune di Albino si è già attivato e da martedì 4 giugno metterà a disposizione una casa provvisoria. La ditta Bergamelli si occuperà invece a titolo gratuito dello sgombero della casa.

