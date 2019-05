Crolla una vecchia cascina Strada chiusa a Cazzano

Crolla una vecchia cascina

Chiusa via Mazzini, la strada che porta al centro del paese di Cazzano Sant’Andrea per il crollo di una vecchia abitazione. La strada è stata chiusa al traffico nella mattinata di giovedì 30 maggio per ragioni di sicurezza: i massi caduti dalla casa hanno ostruito la carreggiata e la vecchia cascina potrebbe subire nuovi crolli. Per questo motivo il Comune di Cazzano Sant’Andrea ha emesso un’ordinanza di divieto al passaggio di veicoli e pedoni in via Mazzini dal civico 1 al 7 fino a quando non termineranno gli interventi di messa in sicurezza della cascina che si trova al civico 2. Per raggiungere la zona industriale i veicoli devono provvisoriamente passare per i paesi di Gandino e Leffe.

