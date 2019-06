Seriate, schianto sull’asse interurbano

Muore motociclista 76enne, traffico in tilt Lo schianto a Seriate alle 16.30 di domenica 2 giugno: un motoclista di 76 anni è morto sull’asse interurbano.

Ancora poche le informazioni raccolte, lo schianto sulla statale 671, all’altezza dello svincolo per il Leroy Merlin, in direzione di Lovere. Pare che sia coinvolta anche un’automobile: dalle prime informazioni il centauro era contromano e si sarebbe schiantato contro una vettura dove viaggiava una famiglia. Si tratta di un uomo di 76 anni di Reggio Emilia: dalle prime valutazioni pare che l’uomo abbia imboccato non correttamente l’asse e non abbia avuto il tempo di correggere la direzione nonostante le segnalazioni degli automobilisti che lo avevano notato contromano.

Sul posto la polizia stradale per le indagini del caso e per dirigere il traffico, pesantemente rallentato. Immediato l’arrivo del 118 per l’uomo che è stato soccorso dai medici: le sue condizioni si sono però subito aggravate e il 76enne è deceduto.

