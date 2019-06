Ponte Nossa, cade sulla pista da enduro

Motociclista in prognosi riservata L’incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 1 giugno, lungo il circuito di via De Angeli. Il ferito, 61 anni, è grave.

Una brutta caduta dalla moto lungo la Pista da enduro scalvina a Ponte Nossa. Un uomo di 61 anni è caduto questo pomeriggio, sabato 1 giugno, dalla sua moto mentre stava percorrendo il circuito di via De Angeli e si è ferito in modo grave. Sul posto è intervenuto il Corpo volontari Presolana, che ha trasportato l’uomo fino alla piazzola d’atterraggio dove, ad attenderlo, c’era l’elicottero del 118. Il ferito è stato trasferito in codice rosso all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo: è in prognosi riservata ma, fortunatamente, non in pericolo di vita.

