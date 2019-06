(Foto by (Colleoni))

Sei nuovi parroci, i nomi: cambiano anche

vicari parrocchiali e interparrocchiali I nuovi parroci designati dal vescovo, monsignor Francesco Beschi, a Strozza, Santa Maria al Bosco in Bergamo, Gandosso, Bagnatica, Ubiale, Rossino ed Erve.

Il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, ha designato alcuni sacerdoti ad un nuovo servizio. Per i parroci la nomina sarà effettiva dal mese di settembre.

PARROCI

Don Renato Belotti, 70 anni, originario di Zandobbio, prevosto di Terno d’Isola fino al 2018 e poi collaboratore a Stezzano, sarà parroco di Strozza.

Monsignor Sergio Bertocchi, 58 anni, della parrocchia di Leffe, sarà parroco di Santa Maria al Bosco in Bergamo, mantenendo gli incarichi in Curia di Direttore dell’Ufficio per gli Affari Economici e dell’Ufficio Cassa e Contabilità e di procuratore dell’Opera S. Alessandro, lasciando invece il compito di economo del Seminario.

Don Michele Chioda, 54 anni, originario di Albino, dal 2012 a Roma presso l’ispettorato generale dei cappellani delle carceri, sarà parroco di Gandosso.

Don Matteo Cortinovis, 47 anni, nativo di Villa di Serio, dal 2012 missionario a Cuba, sarà parroco di Bagnatica.

Don Luca Sonzogni , 52 anni, originario di Santa Croce in San Pellegrino, dal 2010 parroco di Strozza, sarà parroco di Ubiale.

Don Marco Tasca, 58 anni, della parrocchia di Colognola in città, fino al 2018 parroco di Verdellino e Zingonia, attualmente collaboratore pastorale a San Martino Oltre la Goggia, Moio e Valnegra, sarà parroco di Rossino e di Erve.

CURIA

Don Sergio Gamberoni, missionario in Bolivia dal 2006 al 2018, sarà Direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei Migranti e collaboratore pastorale di Nembro e di Gavarno Sant’Antonio.

DIRETTORI DI ORATORIO

Don Gabriele Bonzi, dal 2011 a Cologno al Serio, sarà vicario parrocchiale di Osio Sotto.

Don Alex Carlessi, dal 2011 a Curno, sarà vicario parrocchiale di Clusone.

Don Fabiano Finazzi, dal 2010 a Osio Sotto, sarà vicario parrocchiale di Seriate.

Don Glauco Grazioli, sacerdote novello, sarà vicario parrocchiale di Curno.

Don Davide Rota Conti, dal 2011 a Clusone, sarà vicario parrocchiale di Cologno al Serio.

VICARI PARROCCHIALI

Don Giandomenico Epis, dal 2003 in Costa d’Avorio, sarà vicario parrocchiale di Stezzano.

Don Luciano Tengattini, dal 2009 parroco di Rossino e di Erve, è stato nominato vicario parrocchiale di Bolgare e collaboratore della Caritas Diocesana.

VICARI INTERPARROCCHIALI

Don Matteo Bartoli, dal 2008 a Calolzio, sarà vicario interparrocchiale nell’Unità Pastorale di Città Alta, delle parrocchie della Cattedrale, di Borgo Canale, di Castagneta e di Sant’Andrea.

Don Pierluigi Carrara, dal 1998 al 2018 cappellano dei migranti in Belgio, sarà vicario interparrocchiale nell’Unità Pastorale della Valfondra, delle parrocchie di Branzi, Carona, Foppolo, Trabuchello e Valleve.

Padre Andrea Pesenti, dal 2016 a Bolgare, sarà vicario interparrocchiale di Nembro e di Gavarno Sant’Antonio.

ALTRI SERVIZIO PASTORALI

Don Giuseppe Belotti, parroco di Bagnatica dal 2013, sarà collaboratore pastorale di Tagliuno.

Don Alessandro Dehò, dal 2013 parroco di Arcene, svolgerà il suo ministero pastorale nella Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli.

Don Valentino Ferrari, prevosto di Romano dal 2015, svolgerà il suo ministero pastorale a Roma nella Parrocchia di San Giustino.

Don Antonio Gamba, dal 2014 parroco di Gandosso, svolgerà il suo ministero pastorale tra i migranti italiani in Svizzera.

Don Paolo Polesana sarà studente alla Facoltà di Teologia di Lugano.

